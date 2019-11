La plantilla del Servicio de Ayuda a Domicilio de Ourense se concentra ante el Ayuntamiento

Prácticamente la totalidad de los 250 trabajadores del servicio de Ayuda a domicilio se han concentrado en la Plaza Mayor, y allí se volverán a concentrar cada día, hasta el próximo día 30, que es cuando la empresa Sacyr ha anunciado que dejarán de prestar el servicio en Ourense.

La presidenta del comité de empresa, y delegada de CC.OO, Mónica Márquez, recordó que el servicio de Ayuda a domicilio se está prestando en precario desde el 4 de enero: "ya comunicó en 2018 que quería dejar el servicio, pero el anterior gobierno municipal no agilizó nada y no sacó los pliegos a tiempo. Ahora, el pasado mes de septiembre, se sacaron los nuevos pliegos, pero ninguna empresa se presentó a la licitación, porque las condiciones eran inviables. Los precios de las horas que se pagan por usuario no llegan para pagar las nóminas, por lo que a la empresa actual (Sacyr) no le interesa seguir".

La concejal de Servicios Sociales, Eugenia Díaz Abella, ha convocado a una reunión al comité de empresa, pero los trabajadores sólo tienen dudas sobre su futuro. "La concejala nos ha dicho que ha convocado a cuatro empresas para que presenten una oferta en tres días hábiles, y marquen ellas el precio que se pagará por hora. Una de esas empresas sabemos que es la que actualmente presta el servicio, pero las otras dos las desconocemos. Y no sabemos cómo va a funcionar. Por eso decidimos convocar las movilizaciones", señaló Mónica Márquez.

El servicio de Ayuda a Domicilio atiende cada día a una media de 500 usuarios y, en algunos casos, los trabajadores acuden hasta tres veces al día a un mismo domicilio.