Pintores y escultores gallegos trabajan en imágenes de la Virxe do Cristal

Más de diez pintores y escultores gallegos se comprometen a crear imágenes de la Virxe do Cristal en distintos estilos y técnicas artísticas para cubrir el vacío que dejó la muerte del cura de Vilanova dos Infantes y el robo de una de las imágenes márianas más pequeñas del mundo (siglo XVII) .





Según señaló el autor Xosé Manuel del Caño en el acto de presentación de su libro “Osos de Santo” en la torre de Vilanova dos Infantes, artistas como Manuel Buciños, Acisclo Manzano, Xosé Cid, Ramón Conde, Xurxo Oro Claro, Soledad Penalta, Xulia Ares, Baldomero Moreiras, Francisco Xosé Pérez Porto y Miguel Angel Martínez Coello comenzaron a trabajar en sus obras. Del Caño hizo un llamamiento a todos los artistas gallegos que quieran sumarse a esta iniciativa.





Allí procedió a la entrega en depósito de un óleo sobre tela de la Virxe do Cristal pintado por Carmucha Vázquez Prats, que el cura calificó de “maravillosa” en el Santuario de la Virxe do Cristal. Además todos los ejemplares del libro de relatos “Osos de santo” llevan una pequeña lámina de la Virxe do Cristal.