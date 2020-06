Piden quince años de prisión para un hombre por intentar asfixiar a su ex pareja con un albornoz

El Ministerio Público pide quince años de prisión para un hombre que presuntamente intentó asfixiar a su ex pareja con un albornoz, de la que tenía una orden de alejamiento.

Durante la vista oral se juzgarán unos hechos ocurridos la noche del 15 de diciembre de 2018 en un domicilio de la capital ourensana. Según las acusaciones, el varón se presentó en la vivienda de su ex pareja y se inició una fuerte discusión entre ambos, la víctima pidió que la dejase en paz pero él llegó a decirle que si no era para él no era para nadie.

Poco después, cuando se encontraba de espaldas, el hombre de manera sorpresiva cogió un alborzoz y le enroscó la manga del cuello, la tiró al suelo y se colocó sobre ella. La víctima notaba que se quedaba sin aire pero, en un momento, logró propinar una patada en una mesa de cristal y cuando el varón se levantó aprovechó para llegar gateando hacia la puerta de la calle y pedir auxilio.

La Audiencia Provincial de Ourense acoge mañana miércoles y el jueves, días 17 y 18 de junio, este juicio por asesinato en grado de tentativa y quebrantamiento.