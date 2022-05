Pepe Araujo anuncia que no bloqueará la modificación de crédito de 45 millones de euros del gobierno local

El portavoz de Ciudadanos en el Concello de Ourense, Pepe Araujo, aseguró que no está dispuesto a bloquear la modificación de crédito de 45 millones de euros anunciada por el gobierno municipal. “No nos dieron la información ni la oportunidad de negociar pero si no me rechina algo no votaré en contra” recalcó Pepe Araujo en una entrevista en Cope Ourense.





El portavoz de Ciudadanos indicó que Jácome “no tiene proyecto de ciudad” y además “no tiene capacidad de negociación” pero cree que “no se debe bloquear” al gobierno porque perdería la sociedad ourensana. “El PSOE se comporta con Jácome como Jácome con el anterior gobierno con su intención de bloquear y no debe hacer una réplica de bloqueo” resaltó Pepe Araujo.





“Hay dos caminos: o aprobarla o rechazarla y Jácome no nos deja otro camino porque no hay camino intermedio con él porque no negocia” concluyó Araujo, quien añadió que alguna obra que planteó él está recogida en los proyectos de la modificación de crédito.