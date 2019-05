Patxi López apoya a Rodríguez Villarino para que Ourense "salga del ostracismo"

“Ourense necesita salir del ostracismo en el que se encuentra, y estas elecciones municipales son una oportunidad histórica de provocar el cambio en la ciudad y en la Diputación”, son palabras de Patxi López, secretario de Política Federal del Partido Socialista que, junto al secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, estuvo en Ourense apoyando al candidato del PSdeG-PSOE a la alcaldía en esta ciudad, Rafael Rodríguez Villarino.

En un encuentro que tuvo lugar en la plaza de As Burgas, el líder nacional del PSOE y exlehendakari vasco agradeció el papel que ha jugado Galicia en las pasadas elecciones del 28 de abril porque, dijo, “ha sido una de las puntas de lanza del triunfo socialista. Y, por primera vez en la historia, los socialistas ganamos en Galicia porque los gallegos entendieron la importancia de lo que estaba en juego y no se quedaron en casa”.

Los tres líderes del PSOE insistieron en la importancia de los comicios del 26 de mayo porque también se celebran elecciones europeas. Gonzalo Caballero recordó que “el futuro de Galicia también se juega en Europa y votar a Josep Borrell es la mejor forma de defender una Europa de la ciudadanía, de la inclusión y una Europa que ponga los derechos sociales por delante de los intereses financieros o de los intereses económicos”.

Gonzalo Caballero, Rodríguez Villarino y Patxi López, en Ourense

Además, Gonzalo Caballero afirmó que “Feijóo está fuera de juego. Cada vez está más pequeño, más asustado, más descolocado porque las encuestas no le dan y, sobre todo, porque cuando sale a la calle se encuentra con una nueva realidad social. Y ese cambio se ve, especialmente, en la ciudad de Ourense, conde el Partido Socialista está encarrilando de manera sobresaliente el proceso de elecciones municipales, y donde el candidato, Rafael Rodríguez Villarino es el más valorado por los ciudadanos para ser el próximo alcalde de Ourense”.

El número uno de la candidatura socialista a gobernar en el Ayuntamiento de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, calificó de “ocurrencias” las propuestas de campaña que está presentando el PP. Y dijo que los proyectos que está anunciado Jesús Vázquez sólo demuestran la descomposición que está sufriendo el Partido Popular: “se nota en los planteamientos. Uno de ellos son esas inversiones sin ton ni son: 20 millones de euros por aquí, 40 millones de euros por allá... cifras que da quien sabe que no va a gobernar. La última iniciativa fue la de un auditorio externo para 6.000 personas, no se sabe dónde, cuando resulta que no tenemos infraestructuras deportivas, la gente está reclamando que se arregle la ciudad. Es decir, ocurrencias sin ningún plan, sin ningún futuro, sin ninguna posibilidad”.