El paseíllo homenaje de los alumnos de Salesianos de Ourense a su profesora: "Es indescriptible"

40 años de docencia bien merecen un homenaje. Pero la protagonista, Maite Estévez, no se imaginaba al salir del aula en su último día de trabajo que todos los alumnos le harían un paseíllo por el interior del colegio con todos los honores. Maite se emocionó y, mientras se adentraba por los pasillos del centro educativo y bajaba las escaleras entre los aplausos de los alumnos, los abrazaba mostrando su satisfacción por ese cariño recibido. La profesora quiso agradecer este homenaje a todos y les dijo que “después de impartir Lengua durante 40 años, me quedé sin palabras”.





En una entrevista en los estudios de Cope Ourense, Maite Estévez, relató esos momentos. “Es indescriptible lo que viví porque no te le esperas, no es tradición y te quedas sin palabras” señaló la profesora, quien indicó que “los alumnos y ex alumnos me quieren mucho y tienes que darles mil gracias”. Durante estos días, recibió numerosas felicitaciones por su labor docente que llegaron por diversas vías por parte de ex alumnos desde Hong Kong, Budapest o Madrid.









Maite Estévez impartió Lengua Española, Literatura Española y Gallego en sus cuatro décadas de docencia en el Colegio Salesianos de Ourense. “Tras esos años realizas una revisión de la vida desde el primer día que llegas a clase, con 52 alumnos que impactaba en aquel momento, hasta el último día” señaló en una entrevista en Cope Ourense.





En estos 40 años, la profesora indicó que “cambió mucho la educación tanto en el número de alumnos, ahora es mucho más manejable, y antes era más difícil con temarios inmensos”. Además incidió en que “cambió mucho con la introducción de las nuevas tecnologías”. En ese sentido, Maite Estévez manifestó que “estoy de acuerdo que sociedad y educación tiene que ir en la misma línea y no olvidarse del teléfono o el ordenador” pero “no puede olvidarse del poso cultural y parece que hoy nos olvidamos”





“Te quedas con el corazón encogido cuando alumnos de 13 o 14 años no saben quién es Shakespeare o no conocen el Quijote y dudan por lo que aquí falla algo” resaltó Maite Estévez, quien añadió que “la expresión oral les falla mucho, la expresión escrita también y más que antes por lo que algo está fallando”





En sus 40 años de docencia, aseveró que vivió “muchos momentos especiales y dulces como excursiones con mis alumnos o esas despedidas de 2º de Bachillerato tan emotivas”. “Me encuentro en el hospital con ex alumnos, ahora médicos, que me reciben con cariño o en un bar el camarero al que he dado clase me da un abrazo al verme por lo que estoy muy agradecida” resaltó Maite Estévez, quien concluyó que “lo mejor que me llevo de esta profesión es que me he sentido muy querida por los alumnos”