El ex secretario general del PsdeG, Pachi Vázquez, aseguró que el dirigente favorito para ser candidato del PSOE por la ciudad de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, es “al que no quiere nadie en la ciudad de Ourense” porque es el “responsable de la mayor crisis política” en la historia del socialismo ourensano.

Pachi Vázquez señaló que el secretario provincial del PSOE y alcalde de Amoeiro provocó “que se dén de baja agrupaciones enteras, alcaldes y concejales” y ahora “el responsable de esa fractura está haciendo las gestiones para imponer el dedazo y ser el candidato”

Pachi Vázquez aseguró que la dirección provincial y gallega provocó un “dedazo y cambiazo” en las listas que llevó a Barquero a renunciar a ser el candidato y a dimitir como portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ourense como un gesto de “honestidad política”.

El ex dirigente socialista señaló que “no esperaba” la renuncia de Barquero pero “Rafa Villarino y Gonzalo Caballero no le querían” y ahora se postula Villarino, que es “un alcalde de otro sitio -Amoeiro- y no lo quiere la militancia” por lo que “sería contra natura”

En una entrevista en Mediodía Cope Ourense, Pachi Vázquez señaló que hace “siete meses” que no habla con Barquero por lo que niega las críticas de algún sector socialistas que alude a una posible alianza con el ex candidato para que ganara en su momento las primarias. “Yo me fui hace seis meses y sólo le pìdo al PSOE que se olvide de nosotros” recalcó Pachi Vázquez.

El líder del proyecto político Espazo Común señaló que el PSOE “perdió el sentimiento del compañerismo” y se convirtió en un “ring de cuchillo donde entran dos y uno tiene que salir muerto”.