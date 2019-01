Pachi Vázquez afirma estar "tranquilo" por el auto que lo deja a un paso de juicio por posible prevaricación

Pachi Vázquez recurrirá en los próximos días ante la Audiencia Provincial el auto del judicial que deja al ex dirigente socialista a un paso de juicio por posible prevaricación cuando gobernó en O Carballiño.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de O Carballiño finalizó la investigación sobre las contrataciones realizadas entre los años 1.999 y 2.011 por dos ex alcaldes de O Carballiño, Pachi Vázquez y Carlos Montes, y tres ex concejales.

La magistrada acordó que la causa se siga contra los cinco investigados por si los hechos que se les imputan fuesen constitutivos de cinco delitos de prevaricación continuada.

La instructora concluye que existen indicios de que los investigados, en el ejercicio de sus cargos, suscribieron en sus respectivos períodos de mandato “un gran número de contrataciones de personal laboral de duración determinada para el desempeño de labores de competencia municipal” en concreto de 60 trabajadores.

Estos contratos temporales, que finalmente devinieron en indefinidos, fueron realizados por los ex alcaldes y ex concejales en representación del Ayuntamiento de O Carballiño presuntamente “sin atender a los principios de mérito, igualdad, capacidad y publicidad que deben inspirar la contratación pública”.

En una entrevista en Herrera en Cope Ourense, Pachi Vázquez afirmó estar “tranquilo” porque “es un tema de hace 20 años” y considera que se trata de una “injusticia”. El ex líder de los socialistas gallegos y ahora apartado del PSOE señaló que pone la “mano en el fuego” por los ex alcaldes y ex concejales investigados.

Pachi Vázquez señaló que el estar a un paso de la apertura de juicio oral no frenará sus aspiraciones de “participar en la vida política” sea como “espectador, jugador o entrenador”.