Ourense se sumará al Pacto de los alcaldes sobre el clima y la energía

El Grupo Municipal Socialista apoyará la adhesión del Ayuntamiento de Ourense a la iniciativa europea del Pacto de los alcaldes sobre el clima y la energía. La propuesta también contará con el apoyo de los concejales de Ourense en Común.

Así se lo han transmitido al alcalde los portavoces de ambos grupos municipales en la reunión que celebraron esta mañana.

Por el PSOE, Concha García ejerció de portavoz tras la renuncia presentada hace una semana por José Ángel Vázquez Barquero. La nueva portavoz recordó que su grupo votará a favor de la iniciativa porque "hay que cumplir con las exigencias de adaptación a la futura Ley del Cambio climático y de transición energética". Además, adelantó que su grupo presentará en el Pleno del mes de abril una moción relativa al cambio climático.

El portavoz de Ourense en Común, Martiño Vázquez, criticó la falta de interés por el cambio climático que muestra el grupo de Gonzalo Pérez Jácome, que no participó en la Junta de Portavoces, y recordó que hace 4 años La Marea ya presentó una iniciativa para iniciar todos los trámites para que el Ayuntamiento de Ourense combatiera el cambio climático. “A nosa reflexión no día de hoxe, dijo Martiño, é que o camiño faise camiñando. E si en 2015 xa había un acordo plenario para facer un análise da pegada de CO2 no noso Concello e, si analizamos todas as mocións que se levaron ao Pleno sobre o cambio climático, vemos que non se fixo absolutamente nada. Entón, imos a apoiar, pero a proposta igual chega un pouco tarde".

Por el grupo de gobierno del PP, Ana Fernández Morenza explicó que "el Pacto de los alcaldes sobre el clima y la energía supondrá la adopción de medidas dirigidas a que en el año 2030 se consiga una reducción del 40% en las emisiones de CO2". Morenza precisó que "se busca el acuerdo plenario para apoyar la adhesión a la iniciativa europea, porque la idea del Pacto es involucrar a todos los ayuntamientos, gobierne quien gobierne".