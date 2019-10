El Ourense CF sigue una semana más como llíder y con paso firme en Tercera División

La Tercera División sigue hablando ourensano. El Ourense CF sigue con paso firme y se mantiene una semana más como líder de la categoría. Lo hace luego de ganar con solvencia en Arzúa por 1-3, con dos goles del delantero vasco Iker Hurtado y uno del centrocampista Pibe. Una excelente trayectoria luego de diez jornadas disputadas que le mantiene como líder en solitario con 25 puntos.

También la es muy buena la trayectoria del Barco, pese a la derrota en el último partido ante el Estradense por 1-0. Pese al resultado negativo, los barquenses regresaron satisfechos del rendimiento del equipo y sólo la mala suerte les privó de un mejor resultado. David Álvarez, uno de los mejores jugadores de la categoría, malogró una pena máxima y vio como una falta directa se estrellaba en la escuadra de la portería local. Pese a este traspié, el equipo sigue situado en puestos de promoción.

David Álvarez, jugador del CD Barco

El Arenteiro es el tercer equipo ourensano mejor clasificado. Los jugadores de Gelucho, que llevaban cinco partidos sin conocer la derrota, también vieron truncada su buena racha tras perder en Villaba ante el Racing Villalbés por 4-3. El equipo verde pagó muy caro su mal comienzo y a los 40 minutos ya perdían por 3-0. Consiguieron meterse en el partido con los goles de Fajardo y David, que pusieron un 3-2 inquietante para los locales, pero al final no lograron remontar el partido. Son décimos clasificados con 12 puntos.

Por último la UD Ourense no termina de enlazar buenos resultados. Ante el Bergantiños no pasó del empate a un gol en el campo de O Couto. Se adelantaron los locales con un tanto de Iago Blanco en la primera parte, pero el conjunto de Carballo logró el empate por medio de Rubén Rivera en la reanudación y todavía tuvo oportunidades para poderse haber llevado los tres puntos. Los de Fernando Currás se quedan en el puesto 14 con once puntos en las diez jornadas disputadas.