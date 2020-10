El PP de Ourense pide que se habiliten espacios para personas sin hogar durante las restricciones nocturnas

El Grupo Municipal del Partido Popular de Ourense defenderá en el Pleno del próximo mes de noviembre una moción para que el Ayuntamiento habilite los espacios adecuados para dar cobijo a las personas sin hogar durante el tiempo que duren las restricciones nocturnas derivadas del estado de alarma.

La concejala Popular, Eugenia Díaz Abella, recuerda que durante la primera ola de la pandemia, en los meses de marzo, abril y mayo, el Concello habilitó cuatro espacios para las personas necesitadas -el polideportivo de Oira, el Fogar do Transeúnte, el albergue de peregrinos de A Barreira, y el antiguo albergue de peregrinos de San Francisco- y fue un ejemplo para muchos ayuntamientos de España.

Ahora, dice Abella, ante la intención del Gobierno Municipal de no volver a habilitar espacios para acoger a personas sin hogar, el PP recuerda que en invierno la demanda de plazas en el Fogar do Transeúnte es muy alta, y a ello se le une la situación excepcional de la pandemia, por lo que, ante este grave problema no se puede mirar para otro lado, y pide al Concello que actúe convenientemente, con los recursos y experiencia que ya tiene.