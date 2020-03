Ourense y Montealegre sellan el compromiso de promoción de sus eventos culturales y deportivos

Los primeros mandatarios de la ciudad portuguesa de Montealegre y de Ourense han firmado esta mañana un protocolo de colaboración para la promoción de sus actividades culturales y deportivas.

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y el presidente da Cámara de Montealegre, Orlando Alves, han sellado el hermanamiento Viernes 13 Noite de Bruxas de la ciudad portuguesa y la Noite da Santa Compaña del 31 de octubre en la Ciudad de As Burgas. De esta forma, las dos ciudades se han comprometido a promocionar recíprocamente sus eventos, no sólo culturales, sino también deportivos, como el Campeonato del mundo de Ralicross World RX of Portugal, que tendrá lugar los días 2 y 3 de mayo en la ciudad portuguesa.

Orlando Alves felicitó a Jácome "por no tener complejos en la aproximación, que a través del convenio firmado, realiza a una ciudad pequeña como es Montealegre; pequeña pero rica en tradiciones y en acontecimientos culturales que se desarrollan a lo largo de todo el año".

Con el acuerdo firmado hoy, los mandatarios de Ourense y Montealegre pretenden conseguir una mayor afluencia de público en los eventos que se celebran en ambas ciudades. En la ciudad lusa, Ourense estará presente con un stand y una pantalla gigante promocionando la Noite da Santa Compaña. Será en la Noite de Bruxas, que se celebra todos los viernes 13 en Montealegre desde 2002, y en la que la ciudad portuguesa congrega en sus calles a unas 30.000 personas. Este año, el espectáculo central de la fiesta, que se desarrollará en el castillo de Montealegre, tendrá protagonismo gallego, con la actuación del Bruxo Queimán y Antía Pousa