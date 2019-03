Ourense en Común quiere paralizar "el pelotazo" del Plan Xeral

Ourense en Común advierte que, en el caso de que se pretenda avanzar con el expediente del Plan Xeral de Ordenación Municipal, sin pasar por el Pleno y sin ser expuesto al público, agotarán todas las vías administrativas, y si es necesario judiciales, para parar lo que califican de “pelotazo”.

El portavoz del grupo municipal de Ourense en Común compareció en rueda de prensa para anunciar que ha solicitado por urgencia el informe emitido ayer por el Interventor sobre el Plan Xeral.

Martiño Vázquez, recordó que el gobierno local pretendía aprobar el Documento sin contar con ese informe que, dijo, es necesario, preceptivo y vinculante, y asegura saber que ese informe es negativo, porque se ha dado un “cambiazo” al Plan.

“Temos dúbidas máis que fundadas para saber que a orientación deste informe é negativa. Temos a certeza de que se fiscaliza de disconformidade un cambiazo de plan que o señor Cudeiro pretende facer antes das eleccións de maio a presa e a correr: sen pasar polo Pleno, sen expoñer ao público, e todo para cometer un cambiazo que interese a esas persoas que despois poden ir ao despacho a decir “qué hay de lo mío””, ha asegurado Martiño Vázquez.

CAMBIOS EN EL DOCUMENTO INICIAL DEL PLAN XERAL

El portavoz de La Marea repasó los cambios que asegura se han plasmado en el nuevo documento que el concejal de Urbanismo quiere aprobar de forma provisional para enviarlo a la Xunta de Galicia: “Cambios no modelo de parámetros do planeamiento, no sistema xeral de actuación, modificacións nas ordenanzas de solo urbán, modificacións no solo urbanizable, modificacións nos PERIS e plans especiáis, modificacións nos solos de núcleo rural, cambios nos criterios de clasificación do solo, cambios no catálogo, cambios que evidencian que estamos perante outro plan, que os cambios son substanciáis e, como determina a normativa, é necesario expoñelo ao público, tal e como Ourense en Común solicitou en dúas ocasións”.

El expediente del Plan Xeral fue enviado ayer desde Intervención al departamento de Urbanismo. El concejal José Cudeiro había requerido su devolución después de los tres meses que tuvo de plazo para informarlo el Interventor. Ayer, ya fuera del plazo legal, se devolvió y se incorporó el informe al expediente. Ahora será el jefe de servicio de Urbanismo el que tendrá otros tres meses para emitir su informe.