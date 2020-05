Ourense CF y CD Barco jugarán un play off de ascenso a Segunda B ante Arosa SC y Compostela SD

El mundo del fútbol y del fútbol sala ya saben cómo va a terminar esta temporada: la Federación Española ha comunicado a todos los equipos no profesionales que se da por finalizada y que habrá ascensos, pero que ningún equipo perderá la categoría.

Ourense CF y CD Barco son dos de los grandes beneficiados. Ambos jugarán un play off de ascenso a Segunda B, aunque por el momento no saben ni dónde ni cuándo, ante Arosa SC y Compostela SD, respectivamente. Una Tercera División en la que no habrá descensos, con lo que UD Ourense y Arenteiro FC han puesto punto y final a la temporada.

Lo mismo ocurrirá en el resto de competiciones de carácter provincial, aunque en el fútbol más modesto falta por determinar si además de los conjuntos campeones, que ascienden directamente, se jugarán también un play off para ver quién les acompaña, o se decide que el segundo clasificado sea el que se lleva el premio.

En el fútbol juvenil Ourense volverá a estar representada en la máxima categoría por el Pabellón Ourense CF, que también sube a División de Honor, una categoría a la que regresa después de muchas temporadas. El conjunto entrenado por Cándido Gómez estaba en puestos de ascenso cuando se detuvo la competición.

Por su parte el fútbol sala también ha determinado su futuro. En la máxima categoría femenina el Ourense Envialia, que era tercer clasificado cuando llegó el parón, jugará un play off por el título de liga. Mientras Cidade das Burgas, que era antepenúltimo, salva la categoría y permanecerá un año más en la élite.