Ourense y Andorra intercambian experiencias y exploran sinergias en la gestión del termalismo y su impacto en el desarrollo turístico
Noa Rouco visita el complejo termal de esa ciudad del Principado de Andorra y otros espacios termales integrados en el entorno urbano
Ourense - Publicado el - Actualizado
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Ourense y la localidad andorrana de Escaldes-Engordany intercambian experiencias y exploran sinergias en la gestión del termalismo. La concejala de Turismo y Termalismo del Concello de Ourense, Noa Rouco, se desplazó a Andorra donde fue recibida en Comú de Escaldes-Engordany por la cónsul mayor, Rosa Gili, y su equipo político en un encuentro institucional en el que abordaron diferentes aspectos relacionados con la gestión municipal del termalismo y su impacto en el desarrollo turístico.
Noa Rouco visitó el complejo termal de la ciudad y otros espacios termales integrados en el entorno urbano. La edil explicó que “intercambiamos experiencias y puntos de vista sobre modelos de gestión, promoción del turismo termal y posibles sinergias entre territorios con recursos similares”.
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