Ourense acoge los próximos tres días la segunda fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas

El campo sintético de Oira acoge desde mañana viernes y hasta el próximo domingo, la segunda fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Se darán cita las selecciones sub-14 y sub-16 de Galicia, Extremadura y Ceuta que buscarán plaza para la fase final.

La jornada se abre mañana a las diez y media con el enfrentamiento entre Extremadura y Galicia, de sub-14, y a las 12.30 mismas selecciones pero de sub-16. El sábado, se citan a las mismas horas jugarán Ceuta y Extremadura quedando para la matinal del domingo los enfrentamientos entre Galicia y Ceuta.

El delegado en Ourense de la Federación Gallega de Fútbol Raúl Rois se paso por los micrófonos de la Cadena Cope y analizó el torneo reconociendo que “se trata de un nuevo evento para la ciudad de Ourense que considero que es importante. El presidente de la Federacion Gallega de Fútbol Rafael Louzan esta respondiendo en la medida de sus posibilidades a las propuestas que le hacemos y esta es una prueba más”.

Considero Raúl Rois que “también es una manera de promocionar nuestra ciudad y también la gente que viene. Cada selección mueve sobre 50 personas, más toda la gente que les acompaña, familiares, gente del fútbol y al final de lo que se trata es de promocionar esta provincia. De hecho hemos tenido problemas para colocar a las selecciones en los hoteles ya que son seis equipos y no es fácil”.

También comentó el delegado en Ourense que de cara al futuro le gustaría poder traer “un partido de la selección española, bien sub-18 o si se pudiera volver a traer la sub-21, ya que el campo de O Couto no permite más. Ya lo tengo solicitado en varias ocasiones y es un objetivo que me tengo marcado como delegado, aunque no es fácil, pero vamos a pelear por conseguirlo”.