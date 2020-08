La oposición del Concello de Ourense no acudió a un pleno por el positivo de COVID-19 de un asesor del alcalde

Los grupos de la oposición municipal de Ourense, PSdeG-PSOE, BNG y Ciudadanos, no asistieron al Pleno que se celebró esta mañana.

Con esta actitud mostraban su protesta por la gestión del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, del caso de positivo de COVID-19 registrado la pasada semana en uno de sus asesores de su equipo en el Ayuntamiento.

La oposición considera que no se han cumplido los requisitos de seguridad, al no haberse aplicado el protocolo que habitualmente establece Sanidad, aislando a los contactos de los infectados para detener la aparición de brotes de la enfermedad.

A primera hora de la mañana comparecieron los portavoces de los grupos para explicar por qué no iban a participar en el Pleno:

Desde el PSdeG-PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, se quejó de que no se hubiera suspendido la sesión y de que los trabajadores del Concello sigan en sus puestos, y pidió la intervención de la Xunta o de la Diputación ante la irresponsabilidad del alcalde.

José Araújo, del Grupo Municipal de Ciudadanos, señaló que decidieron no asistir al Pleno para llamar la atención sobre lo que está ocurriendo en el Concello en donde, dijo, parece que vale todo.

Desde el BNG anunciaron, como el resto de los grupos de la oposición, que tampoco asistirán a las juntas de área. El portavoz nacionalista, Luis Seara afirma que lo hacen por responsabilidad.

Pese a la ausencia de los concejales de la oposición, los ediles del gobierno municipal, formado por Democracia Ourensana y Partido Popular, fueron suficientes para que hubiera el quorum necesario, que es el de un tercio del total de la Corporación.

Y, al comienzo de la sesión, el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, se tomó su tiempo para explicar la situación y responder a los que no estaban en la sala. El alcalde explicó que el martes día 18 uno de los trabajadores de la alcaldía se encontró mal, fue a un centro privado donde se hizo una prueba PCR y dio negativo, pero no volvió al trabajo y el viernes llamó diciendo que había dado positivo. Se requirió a Recursos Humanos que actuara como se ha hecho en otros casos detectados en el Ayuntamiento, y se puso el caso en manos de las autoridades sanitarias. Jácome señaló que la coordinadora COVID que sigue el caso le aseguró que no era necesario activar ningún protocolo porque la persona infectada no ha estado en contacto estrecho con ningún trabajador del Concello.

Gonzalo Pérez Jácome afirmó que en el Ayuntamiento de Ourense se ha actuado "según lo que indican las autoridades sanitarias", por lo que no entiende las críticas de la oposición a que no se hubiera suspendido la sesión plenaria.