Los partidos de la oposición abandonan el pleno del Concello de Ourense tras expulsar el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, a la edil no adscrita María Dibuja. PSOE, BNG y Ciudadanos decidieron irse de la sesión plenaria ante esta nueva expulsión de un edil. En el pleno celebrado esta mañana en el Auditorio Municipal permanecieron DO, PP y el edil no adscrito, Laureano Bermejo.