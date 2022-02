La ONCE estrena en O Carballiño su nuevo modelo de quiosco

La ONCE ha instalado en O Carballiño uno de sus nuevos quioscos, un modelo más accesible para todos los agentes vendedores con discapacidad, más econlógico por la tipología de productos de construcción y sus consumos y con más facilidad de comunicación con el público.





Este nuevo quiosco, que se encuentra en la calle Rosalía de Castro, fue presentado por el director de la ONCE en Ourense, Jesús Sánchez García, y la concejala de Servicios Públicos de Carballiño, Rosa Fuentes.





El nuevo diseño de quiosco de la ONCE cuenta con unas dimensiones que no solo no obstaculizan el paso en las aceras sino que permiten una mayor accesibilidad para la persona que ejerce la venta y para quienes se acercan a compartir unos minutos con el agente vendedor.