Un okupa vive una semana en una casa ajena en Ourense y lesiona al policía que le pedía que la abandonara

Un okupa vive durante una semana en un domicilio de otra persona y acaba agrediendo a un agente de policía que le pedía que abandonara la vivienda que no era suya. Según informó la Comisaría Provincial de Ourense, un vecino observó a un hombre que no conocía salir de la casa de su vecina con unas bolsas de basura y posteriormente volvió a entrar para salir nuevamente con nuevas bolsas. El vecino se acercó, pensando que podría ser el hijo de la propietaria, para preguntarle por su madre, y este le respondió que no la conocía y no sabía de su estado.





Inmediatamente el vecino decidió llamar a la propietaria de la casa y le contestó que ella no había enviado nadie a su domicilio y que no estaba en su casa porque se había lesionado y estaba viviendo con su madre.





Los agentes policiales se trasladan a la vivienda e invitan al hombre, de 22 años y natural de Ourense, a salir de la casa pero se niega de forma reiterada y ofrece todo tipo de resistencia intentando volver al interior de la vivienda. El hombre llega a golpear la puerta en varias ocasiones y ocasiona lesiones a uno de los agentes en una pierna procediendo posteriormente a su detención como presunto autor de un delito de allanamiento de morada, atentado y lesiones.





La propietaria realiza una inspección de su casa y comprueba que había indicios de que el hombre había estado viviendo en su domicilio y además le faltaba un neceser con joyas valoradas en 1.200 euros.