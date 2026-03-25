COPE
Podcasts
Ourense
Ourense

El Obispo de Ourense entrega los premios a los niños ganadores del concurso de dibujo organizado por Obras Misionales Pontificias

Los ganadores son dos niños de Carmelitas, dos de La Purísima y otros dos niños del centro educativo Santo Angel 

El Obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, con los niños ganadores
00:00
Descargar

Juan Maceiras

Ourense - Publicado el

1 min lectura1:00 min escucha

El Obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, entrega los premios a los ganadores del concurso de dibujo organizado por Obras Misionales Pontificias con motivo de la Infancia Misionera.

Los ganadores son:

1ª Categoría (1º y 2º de primaria): Naiara Goncalves del colegio La Purísima y Lucía Fernández del centro educativo Santo Angel

2ª Categoría (3º y 4º de primaria): Daniel González del colegio Carmelitas y Noa Gómez del centro Santo Angel

3ª Categoría (5º y 6º de primaria): Emma Rodríguez del colegio La Purísima y Xurxo Rodríguez del centro Carmelitas

Escucha en directo

En Directo COPE ORENSE

COPE ORENSE

En Directo COPE MÁS ORENSE

COPE MÁS ORENSE

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 25 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking