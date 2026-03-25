El Obispo de Ourense entrega los premios a los niños ganadores del concurso de dibujo organizado por Obras Misionales Pontificias

El Obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, entrega los premios a los ganadores del concurso de dibujo organizado por Obras Misionales Pontificias con motivo de la Infancia Misionera.

Los ganadores son:

1ª Categoría (1º y 2º de primaria): Naiara Goncalves del colegio La Purísima y Lucía Fernández del centro educativo Santo Angel

2ª Categoría (3º y 4º de primaria): Daniel González del colegio Carmelitas y Noa Gómez del centro Santo Angel

3ª Categoría (5º y 6º de primaria): Emma Rodríguez del colegio La Purísima y Xurxo Rodríguez del centro Carmelitas