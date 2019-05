Núñez Feijóo: "Jesús Vázquez es un alcalde en quién confiar"

Alberto Núñez Feijóo ha pedido el voto para un alcalde resistente, apasionado y buena persona, como ha definido a Jesús Vázquez.

El último día de campaña, el presidente del Partido Popular de Galicia estuvo en Ourense apoyando a la candidatura con la que el PP se presenta a las elecciones del domingo en la ciudad de As Burgas.

Alberto Núñez Feijóo y Jesús Vázquez

“Vengo a pedir el voto, y lo digo claramente: Ourense no puede volver hacia atrás. No le podemos dar la llave de Ourense a aquellos que durante cuatro años cerraron todas las puertas. La llave de Ourense es la llave del futuro. Y el futuro es un alcalde en el que confiar. Y yo vengo a pedir que se confíe en Jesús Vázquez, porque estoy absolutamente convencido de que con él le va mejor a esta ciudad”, dijo Núñez Feijóo, quien precisó que “con el club de la comedia -como calificó al resto de los grupos- Ourense entraría en el grupo de ciudades comediantes”.

El presidente de la Xunta y presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo y miembros de la candidatura y otros cargos del Partido Popular celebraron el último encuentro con la prensa antes de las elecciones en un local de hostelería del barrio de A Ponte.

Núñez Feijóo en Ourense, en el último día de campaña antes de las elecciones municipales

El presidente provincial del PP, Manuel Baltar, señaló que en esta ciudad sólo hay dos posibilidades como resultado electoral: “o Jesús Vázquez, o el caos. La elección está clara. La capacidad de resistencia que mostró el que ha sido alcalde durante estos últimos cuatro años, su capacidad de generar proyectos con otras administraciones está fuera de toda duda. El de Jesús Vázquez es un proyecto serio y riguroso, y el resto de las alternativas ya sabemos lo que dan de sí”.

Jesús Vázquez agradeció a Feijóo y a Baltar el apoyo que la Xunta y la Diputación habían dado al Concello de Ourense durante estos últimos cuatro años, y afirmó que, si consigue la mayoría en el gobierno municipal multiplicará por tres la inversión en la ciudad: "debemos ser agradecidos por el esfuerzo que hicieron las administraciones para evitar el colapso de esta ciudad durante estos cuatro años , frente al bloqueo permanente de la oposición. Reconozco que fueron personas que no sólo me apoyaron con sus palabras, sino con hechos. Y ello me hace estar hoy aquí, con más fuerza e ilusión".