"Nunca se me pasó por la cabeza pactar con el PSOE en la Diputación" recalca Montserrat Lama

Montserrat Lama señaló que “nunca se me pasó por la cabeza” pactar con el PSOE en la Diputación aunque “ellos pensarían que sería un caramelo apetecible al ofrecerme el ser primera presidenta de la Diputación” pero “fui muy tajante desde el principio”.

En una entrevista en Cope Ourense, la diputada provincial indicó que desde el PSOE “las primeras llamadas las recibí yo y con el PSOE mantuve una conversación”. Más tarde, tuvo lugar una reunión en la sede del PSOE “a la que no quería asistir porque no quería una moción de censura pero el partido me pidió que asistiera para escuchar y recoger información” señaló Montserrat Lama, quien matizó que “así me lo exigió mi partido y yo les trasladé que no firmaría una moción de censura en la Diputación de Ourense”. Sobre esa reunión, Montserrat Lama indicó que “estaban la mayoría de los partidos representados en la oposición de la Diputación de Ourense ”

“Yo desde el primer momento les dije que no al PSOE y así se lo trasladé a Ciudadanos porque no pretendo desestabilizar gobiernos” recalcó Montserrat Lama.