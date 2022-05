Nueva acción promocional de los vinos de Monterrei en el País Vasco

El próximo día 9 de mayo, los tintos y blancos de Monterrei serán protagonistas de un Túnel del Vino de la denominación que se celebrará en el Hotel Ercilla de Bilbao, en la que se promocionarán una treintena de vinos de 22 bodegas de la comarca.

La actividad, que se realizará entre las 17 y 21 horas, está destinada al sector de la restauración, hostelería, sumillería y distribución, además de escuelas de hostelería, entre otros. Los asistentes podrán descubrir la historia y tradición vitivinícola de Monterrei, sus peculiaridades edafoclimáticas, variedades de uva o tipologías de vino.

Participan las bodegas Trasdovento, Pazo das Tapias, Abeledos, Ladairo, Pazo de Valdeconde, Tabú, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Castro de Lobarzán, Crego e Monaguillo, Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo), Fragas do Lecer, Franco Basalo, Gargalo, José Antonio Da Silva Pereira (Vinos Lara), José Luis Gómez Ibáñez (Valderello), Manuel Guerra Justo (Vía Arxéntea), Manuel Vázquez Losada, Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Quinta do Buble, Terrae Monterrei, Terras do Cigarrón y Triay Adegas de Oímbra.

Para asistir al Túnel de Vino de la D.O. Monterrei en Bilbao será necesario confirmar asistencia en el teléfono 678 577 933 o info@paadin.es, ya que las plazas son limitadas