Normalizada la circulación en las carreteras ourensanas afectadas por la nieve

La movilidad en toda la provincia de Ourense ya está normalizada tras la nieve caída y que llegó a dificultar la circulación en varias carreteras de la provincia de Ourense. De hecho, fue necesario circular con precaución en la OU-531 (del kilómetro 15 al 17 A Bola-Alto do Furriolo), en la OU-531 (Alto do Furriolo), en la OU-540 (Alto do Vieiro), en la A-52 (desde el kilómetro 173 al 181 en As Estivadas), en la OU-240 y OU-112, en la N-525 (desde el kilómetro 180 al 185 Cualedro-Trasmiras), y en la OU-540 (del kilómetro 25 al 26 en el Alto do Vieiro). Según informó la Guardia Civil de Ourense, ahora la movilidad ya está normalizada en toda la provincia.