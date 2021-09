Noela Blanco niega haber llegado al acuerdo que anuncia el PSOE

La exdiputada Noela Blanco niega que haya tenido lugar alguna negociación y que se haya llegado a un acuerdo para formar parte de una lista de consenso por Ourense de cara al Congreso Federal del PSOE, después de que la dirección provincial del PSdeG haya emitido un comunicado anunciando una candidatura "unitaria".

Noela Blanco, a través de un mensaje en redes sociales, afirma que "no hubo ningún tipo de negociación, ni de integración, ni ninguno de los planteamientos que recoge la ejecutiva provincial en este comunicado".

Blanco explica que recibió una llamada "de cortesía" del alcalde de O Carballiño, Francisco Fumega, en la que le trasladó la posibilidad de verse la próxima semana, y que la exdiputada aceptó.

Mensaje de Noela Blanco en Facebook









La dirección provincial del PSdeG-PSOE de Ourense señalaba en el comunicado que se presentará una candidatura unitaria que "estará encabezada por Francisco Fumega, alcalde de O Carballiño, y contará con representantes municipales y parlamentarios así como con militantes de base, y en ella se integrará también la exdiputada, Noela Blanco, quien finalmente acepta la invitación hecha por la direcfción del partido y por el propio Fumega".

Noela Blanco precisa que "no creo que sean las mejores condiciones para llegar a acuerdos", y señala que "para evitar futuras confusiones, sería necesario que hubiese un interlocutor claro. No obstante, una vez más, por mí no va a quedar".