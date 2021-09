Noela Blanco afirma estar dispuesta al "diálogo" para "llegar a consensos"

La ex diputada autonómica del PSOE de Ourense, Noela Blanco, aseguró que está “dispuesta a dialogar” para “llegar a consensos”. Noela Blanco presentó su candidatura a encabezar la lista de delegados del PSOE de Ourense al Congreso Federal. Se trata de la candidatura del sector crítico frente a la candidatura del sector oficial que encabeza el alcalde de O Carballiño, Francisco Fumega. Noela Blanco indicó que “tal y como acordé con la dirección del partido en la provincia de Ourense y su candidato, el compañero Francisco Fumega, se pondrá en contacto conmigo en los próximos días para hablar”. La ex diputada autonómica del PSOE de Ourense concluyó que “por mí no va a quedar”.