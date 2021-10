El Festival de Blues Teatro Principal comenzará hoy viernes, día 8 de octubre, con el gallego Néstor Pardo y posteriormente JP Bimeni & The Black Belts. El certamen que cumple 18 años continuará mañana sábado con Jean Toussaint & The Organ Three, y el norteamericano Dog McLeod. Las entradas cuestan 12 euros en venta anticipada y 15 euros en taquilla.