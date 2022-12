Natalia González asegura que "el gobierno de Ourense es machista" y "no se puede respirar el ambiente dañino"

La secretaria general del PSOE de la ciudad de Ourense y portavoz del PSOE en el Concello de Ourense, Natalia González, calificó al gobierno de Ourense como “gobierno machista” y manifestó que siempre abogará por “defender a mis compañeras que somos el foco de muchas descalificaciones”.





“Cuando Jácome y sus compañeros entraron por la Casa del Concello, la igualdad y el respeto saltaron por la ventana” resaltó la dirigente socialista en una entrevista en Cope Ourense. Natalia González manifestó que sí escuchó los insultos en el último pleno a la concejala no adscrita María Dibuja, quien decidió abandonar en ese momento la sesión plenaria. “Escuché esos insultos y otros muchos dirigidos a mujeres y hombres y es una degradación permanente del alcalde y de quienes lo acompañan” señaló la edil del PSOE en el Concello de Ourense.





Natalia González criticó lo ocurrido en el último pleno y señaló que “la gente piensa que estamos acostumbrados pero yo nunca me acostumbraré y me niego a asumirlo y aceptarlo”. “Los plenos no pueden respirar este ambiente tan dañino” resaltó la secretaria general del PSOE porque “sientes impotencia, frustración y rabia”.





“Las mujeres somos un pilar fundamental de la política y tenemos que defendermos y cambiar esto cuanto antes” concluyó la secretaria general del PSOE en la ciudad de Ourense.