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Nace el equipo "Pabellón inclusivo" en Ourense con 24 jóvenes de residencias de la Fundación San Rosendo

El club histórico del Pabellón crea este equipo en un compromiso con la discapacidad 

Presentación del nuevo equipo

Presentación del nuevo equipo

Juan Maceiras

Ourense - Publicado el

1 min lectura

Nace el nuevo equipoPabellón inclusivo” integrado por 24 jóvenes de las residencias de la Fundación San Rosendo de Baños de Molgas, Pereiro de Aguiar y de Allariz.

El club histórico del Pabellón pone en marcha este nuevo equipo en un compromiso con la discapacidad.

Además se presentó el torneoA nosa champions” que comenzará este 11 de abril la temporada de 2026 con 12 equipos de toda Galicia y el Pabellón CF será el anfitrión en el Pabellón de Os Remedios de la ciudad de As Burgas.

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió el acto de presentación del nuevo equipo del “Pabellón inclusivo” que con el apoyo de la Diputación “contribuye a construir una provincia más igualitaria y justa” destacó el presidente del gobierno provincial, Luis Menor, quien añadió que este nuevo proyecto deportivo es una “victoria de la convivencia y de la superación en nuestra provincia”.

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