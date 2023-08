Música y gastronomía formarán parte del FIC VÍA XIV de Verín

El Festival Internacional de Cortometrajes de Verín, FIC Vía XIV, desarrollará en su nueva edición, que comienza el 8 de septiembre y que se extenderá durante nueve días, diferentes actividades gastronómicas y musicales en el espacio exterior del Auditorio y en la Plaza Mayor.

En el marco de la agenda musical del FIC, se programarán conciertos a cargo de los grupos The Funkles y Banda de Garda, y sesiones musicales por parte de diversos DJs en los alrededores del Auditorio de Verín. Banda de Garda realizará recorrido por algunas de las bandas sonoras más conocidas del cine y The Funkles realizará un tributo a The Beatles prestando especial atención a aquellas canciones que sirvieron de banda sonora para diversos films.

Las actividades gastronómicas también jugarán un papel importante en el desarrollo de la agenda paralela del certamen. Tras el gran éxito en la edición anterior, el FIC Vía XIV promoverá una nueva cata de cervezas ambientada con la música de Gustavo Rey, reconocido mejor tirador de cerveza de España y DJ de música en gallego, quien ofrecerá una sesión en directo junto a su colega, el también músico, Óscar Piñeiro.

Otra de las actividades gastronómicas planteadas es una degustación de los vinos más representativos de la zona en una cata en la que se ofrecerán claves sobre los valores diferenciales de los blancos y tintos amparados bajo el sello de calidad de la D.O. Monterrei. Junto a esto y gracias al apoyo de la hostelería de Verín, el FIC retoma este año la iniciativa "Pincho cine", en la cual se degustarán una selección de tapas en diferentes locales de restauración que serán elaboradas de acuerdo a temáticas ligadas a escenas cinematográficas.

Además, entre las acciones que se van a impulsar en el marco de la VIII edición del certamen destaca un podcast que pretende dar a conocer mediante un formato de entrevistas a diferentes personalidades e invitados al FIC Vía XIV 2023. Así como la proyección del corto Enferma. Un trabajo dirigido por Manel Salgueiro y protagonizado por el actor local Toni Salgado, que se exhibe fuera del concurso oficial.

Desde hoy mismo, a través de la web ficviaxiv.com los interesados en participar en las diferentes actividades profesionales, gastronómicas, culturales y musicales que se llevarán a cabo este año en el marco de la agenda paralela del certamen pueden apuntarse a las mismas a través de los formularios de inscripción específicos habilitados al afecto.