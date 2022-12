Moure afirma que "preocupa mucho" la gestión de horas extras en Ourense que "veremos cómo se afronta el gasto"

El PP asegura que le “preocupa mucho la falta de gestión del gobierno municipal” como el gasto en horas extras en el Concello de Ourense.





En una entrevista en Cope Ourense, Flora Moure, señaló que “tengo la seguridad de que con la Intendente-Jefe de la Policía Local, María Barrera, que tenía muy claro que los horarios de la policías estaban muy bien estipulados esto no hubiera pasado” pero añadió “ahora la Intendente-Jefe no está al frente y se tomaron otras decisiones que no son eficaces y ya veremos el gasto cómo se afronta por el Concello de Ourense y si no perjudicará al próximo mandato”





Floras Moure insiste en la “ineficacia de la gestión municipal” y así “la mala gestión en Seguridad Ciudadana con Telmo Ucha y en el resto”