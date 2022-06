Monterrei se prepara para las XI Jornadas de Puertas Abiertas de la Ruta del Vino

La Ruta do Viño de Monterrei, con la colaboración de Turismo de Galicia, organizará entre los días 10 y 12 de junio la undécima edición de las Jornadas de Puertas Abiertas, en las que participarán ocho bodegas de esta denominación de origen que ofertarán visitas guiadas por sus instalaciones acompañadas de una degustación de vino de Monterrei.

Las bodegas participantes en la iniciativa son: Daniel Fernández, Fragas do Lecer, Gargalo, Pazo de Valdeconde, Quinta Soutullo, Terras do Cigarrón, Triay y Vía Arxéntea. El horario de visita será el sábado a las 11, 12.30 y 17 horas y el domingo a las 12 horas (se recomienda confirmar la visita previamente con la bodega).

También formarán parte de esta jornada restaurantes asociados a la ruta (Brasil y Parador de Monterrei), que ofrecerán un menú especial maridado con vinos de la D.O. Monterrei, con un precio que oscila entre 22 y 30 euros. Además, se realizarán ofertas especiales en los establecimientos: O Retiro do Conde, Hotel Villa de Verín y Parador de Monterrei. Las reservas se gestionan directamente con los establecimientos, especificando que se trata de la oferta de Jornadas de Puertas Abiertas.

Además de las visitas guiadas y degustaciones en bodegas, también incluyen las siguientes actividades:

Cata ‘Aromas y sabores. Armonía de frutas y vinos’ (Viernes 10, a las 17.30 horas, en el Centro del Vino -Castillo de Monterrei-). Taller organizado para identificar los aromas frutales existentes en los vinos blancos y tintos de Monterrei. Se realizarán combinaciones con frutas y diversas elaboraciones vinícolas del territorio. Se requiere inscripción previa: Ruta do Viño Monterrei (Calle Castelao, 10 bajo // 988 590 007 // info@domonterrei.com).

- ‘Armonía de vinos de Monterrei y Cocinas del Mundo’ (Viernes 10, a las 20 horas, en el Centro del Vino Castillo de Monterrei-). En esta iniciativa los/as participantes descubrirán reconocidos platos de cocinas internacionales en combinación con distintas elaboraciones de vino de la D.O. Monterrei. Se requiere inscripción previa en la Ruta do Viño Monterrei

- Cata de Estrellas (Sábado 11. Esta actividad podrá sufrir alteraciones debido a la climatología). Observación astronómica acompañada de una cata de vinos de la D.O. Monterrei. Se requiere inscripción previa: Ruta do Viño Monterrei

Tambuén se realizará un concurso de fotografía (10, 11 y 12 de junio) para promocionar y difundir los recursos enoturísticos de su territorio. Las imágenes deberán estar protagonizadas por viñedos y otros elementos culturales y enológicos de la comarca.

-Ruta de los Lagares Rupestres. Visita a Bodega – Lagar As Barrocas. Ruta de senderismo señalizada por los lagares rupestres del municipio de Oímbra (no es necesaria la inscripción. Se puede realizar de modo individual). Para visitar la Bodega – Lagar As Barrocas es necesario efectuar reserva previa

- Visita Museo Claustro Mercedario (Viernes 10 y sábado 11, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas; y domingo 12, de 11 a 14 horas). Un museo para la divulgación del patrimonio comarcal situado en el emblemático claustro de la Iglesia de la Merced. Una muestra expositiva permanente permite al visitante adentrarse en la cultura vinícola de este territorio, visitar una lareira o recordar como era la vida en las casas gallegas. Junto con reproducciones de esculturas como la de Dionisos y Ampelos o la Pedra Alta, unida a los orígenes de la Vía de la Plata, este espacio se convierte en visita obligada en Verín. Más información: Museo Claustro Mercedario de Verín (museodeverin@gmail.com // 617 963 905) y Oficina de Turismo de Verín (R/ Irmáns La Salle s/n -Verín // 988 411 614 // turismo@verin.gal).

- Visita al Castillo de Monterrei. La Oficina de Turismo de Monterrei organiza visitas guiadas (individuales o grupales) a una de las fortalezas mejor conservadas de Galicia, declarada Monumento Nacional. El conjunto arquitectónico está conformado por el Palacio de las Damas, el Hospital de Peregrinos, la torre del Homenaje y la iglesia de Santa María de Monterrei. Máximo 20 personas por grupo (Viernes 10, sábado 11 y domingo 12: visita guiada: a las 11 y 19 horas). Se requiere inscripción previa: Oficina de Turismo de Monterrei (Paseo das Damas s/n - Monterrei //988 361 360 // turismomonterrei@gmail.com // turismo@monterrei.gal).

Por otro lado, también se contará con el Bus del Vino. Un servicio que tendrá un coste, al igual que en las restantes rutas del vino de Galicia, de 10 euros/adulto y de 5 para niños/as (de 3 a 13 años). Este servicio contará con seis rutas en la jornada del sábado 11 de junio, con salidas desde A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Pontevedra, Ourense y Lugo. Toda la información de horarios y lugares de visita y recogida en Ruta do Viño Monterrei

