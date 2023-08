Los vinos de Monterrei se promocionarán en la Feira do Pemento de Oímbra

La Denominación de Origen Monterrei estará presente en la XXVI Feira do Pemento de Oímbra, que tendrá lugar este domingo 06 de agosto en la localidad de Oímbra. El Consello Regulador contará con un stand propio donde ofrecerá información de la denominación, características edafoclimáticas, variedades de uva o peculiaridades de los blancos y tintos, entre otras cuestiones. Además, los que se acerquen a este espacio promocional también podrán degustar los vinos de la denominación.

Asimismo, los tintos y blancos de Monterrei estarán presentes en la comida popular que se organiza con motivo de la XXVI Feira do Pemento, en la que participarán un total de 15 de las 28 bodegas que conforman la D.O. Monterrei. Las bodegas que forman parte de esta iniciativa son: Ladairo, Gargalo, José Antonio Da Silva Pereira (Vinos Lara) Crego e Monaguillo, Terras do Cigarrón, Triay Adegas de Oímbra, Terrae Monterrei (Adegas Terrae), Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Manuel Guerra Justo (Vía Arxéntea), Pazo de Valdeconde, Tabú, Franco Basalo, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Trasdovento y Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo).