La D.O. Monterrei participa, por primera vez, en la Barcelona Wine Week

Los vinos de Monterrei estarán presentes en la Barcelona Wine Week, que se celebra entre el 04 y 06 de abril. Se trata de la primera vez que los blancos y tintos de la denominación se promocionan en este foro vitivinícola, en el que se aguarda la participación de 600 bodegas y la visita de cerca de 20.000 profesionales.

La D.O. Monterrei contará con un stand propio, en el que todos los visitiantes recibirán información sobre la historia y tradición vitivinícola de la zona, características edafoclimáticas, variedades de uva o tipología de vino, entre otras cuestiones. Además, podrán catar, in situ, las elaboraciones de las siguientes bodegas inscritas: Ladairo, Pazos del Rey, Gargalo, Castro de Lobarzán, José Antonio Da Silva (Vinos Lara), Crego e Monaguillo, Terras do Cigarrón, Triay Adegas de Oímbra, Terrae Monterrei (Adegas Terrae), Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Fragas do Lecer, Manuel Guerra Justo (Vía Arxéntea), Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Trasdovento, Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo) y Manuel Vázquez Losada.

Con la asistencia a esta feria, la D.O. Monterrei pretende incidir sobre el sector profesional, “ya que la misma reunió en la última edición, celebrada en febrero de 2020, a 15.600 profesionales, un 13% de ellos procedentes de 54 países, y se contó con la presencia de más de 1.000 compradores nacionales y 300 internacionales”, indica la presidenta del C.R.D.O. Monterrei, Lara Da Silva. “Por lo tanto la presencia en esta feria reforzará nuestra imagen marca, supondrá una importante plataforma para mostrar nuestros vinos al sector profesional, así como impulsar nuevos canales de comercialización para las bodegas de la denominación”, concluye.