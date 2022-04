La D.O. Monterrei organiza una Masterclass para sumilleres en A Coruña

El C.R.D.O. Monterrei acaba de realizar, en A Coruña, una Masterclass destinada a prensa especializada y sumilleres de establecimientos de hostelería y restauración de la provincia. Esta iniciativa ha estado conformada por una sesión formativa sobre el territorio (características de suelo, clima, tipología de producto o variedades de uva, entre otras cuestiones), cata de vinos elaborados en Monterrei y armonía de los mismos con diferentes elaboraciones gastronómicas.

A esta actividad, que ha contado con la participación de Lara Da Silva (presidenta del Consello Regulador), han asistido sumilleres de los restaurantes O Xardín de Anceis (Cambre), Cafeterías Herculinas (A Coruña), Hotel Bela Fisterra y Hotel Bela Muxía, Mesón A Fonte da Saúde (Cambre), A Artesa da Moza Crecha (Betanzos), A Cabana (Bergondo), Árbore da Veira (A Coruña), Bido (A Coruña), Casa Aurelio (Santa Comba), DeLito (Santiago de Compostela), Taberna A Mundiña (A Coruña), Central Park (A Coruña), Vinoteca O Ceo (A Coruña), Vinoteca Vide Vide (Santiago de Compostela), Vinoteca Jaleo (A Coruña), Casa Surrey (A Coruña) y Vinoteca Vinos Arana (A Coruña), entre otros.

Las bodegas participantes en esta actividad han sido: Trasdovento, Pazo das Tapias, Abeledos, Ladairo, Pazo de Valdeconde, Tabú, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Castro de Lobarzán, Crego e Monaguillo, Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo), Fragas do Lecer, Franco Basalo, Gargalo, José Antonio Da Silva Pereira (Vinos Lara), José Luis Gómez Ibáñez (Valderello), Manuel Guerra Justo (Vía Arxéntea), Manuel Vázquez Losada, Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Quinta do Buble, Terrae Monterrei, Terras do Cigarrón y Triay Adegas de Oímbra.

“Se trata de la primera iniciativa de estas características que hacemos en este 2022, destinada exclusivamente a sumilleres y prensa especializada, con el objeto de presentarles pormenorizadamente las peculiaridades de Monterrei, ya que esta actividad permite un trato personalísimo con los asistentes”, indica la presidenta del Consejo Regulador. “Además hemos tenido la ocasión de mostrar, junto con las diferentes elaboraciones gastronómicas que nos ha ofrecido el chef Luis Veira del restaurante Árbore da Veira (* Estrella Michelin), las infinitas posibilidades de nuestro producto”, concluye Lara Da Silva.