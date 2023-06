Marta Nóvoa muestra su "satisfacción por el apoyo social" tras derrotar a Villarino el 28-M en San Cibrao

La diputada autonómica y próxima alcaldesa de San Cibrao das Viñas, Marta Nóvoa, fue una de las claras referencias del 28-M en la provincia de Ourense. Su victoria frente al candidato socialista y secretario provincial del PSOE, Rafael Villarino, fue aplastante en las urnas con 11 concejales para el PP y 2 para el PSOE.





Marta Nóvoa resaltó que la clave del éxito fue una “transición bien hecha” con el alcalde durante estos años, Pedro Fernández, que va de número 2 en la lista y “estar pegada al pueblo y en contacto con la población y con todos mis vecinos”.





“La clave es siempre la cercanía y escuchar a los vecinos lo que quieren y llegar a todos los lados” resaltó Marta Nóvoa en una entrevista en Cope Ourense.





La dirigente popular manifestó que en estas elecciones del 28-M “se logra aumentar un concejal, votos y porcentaje” por lo que “hay un equipo detrás y todos trabajaron mucho en sus zonas junto a colaboradores cercanos que nos ayudaron a transmitir esa cercanía como en redes sociales ante una media de edad joven en San Cibrao das Viñas de 45 años”.





Sobre su rival, Marta Nóvoa indicó que fue una “sorpresa para mí y para todos e incluso para los vecinos de San Cibrao” que fuese candidato en una localidad donde no tiene ninguna vinculación por lo que “la gente no entiende esos movimientos políticos y hay gente del PSOE que no le ha votado porque perdió muchos votos”.





Marta Nóvoa es parlamentaria autonómica y abandonará el Pazo do Hórreo el próximo 13 de junio y señaló que se irá “con toda la satisfacción del trabajo realizado porque supe aprovechar bien el Parlamento de Galicia que me aportó mucho” para ya asumir el bastón de mando el próximo 17 de junio como alcaldesa.





Con respecto a la Diputación de Ourense, Marta Nóvoa indicó que el PP “debe presidir el gobierno provincial” porque “fuimos la fuerza política más votada ampliamente, subimos 19 concejales por lo que tenemos porcentaje de voto de más del 40 por ciento”.