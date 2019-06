Marisol Nóvoa es la primera mujer en la historia en presidir la Confederación Empresarial de Ourense

Marisol Nóvoa será la primera mujer en la historia en presidir la Confederación Empresarial de Ourense (CEO). En la asamblea general extraordinaria de la entidad, celebrada ayer a última hora de la tarde en el salón de actos de Afundación, Marisol Nóvoa obtuvo 149 votos de los 184 emitidos con 31 en blanco y 4 nulos de un censo total de 323 electores.

Finalmente fue la única candidatura que concurrió al proceso electoral ya que la candidatura de Lois Babarro anunció su retirada siete horas antes de las elecciones. La renuncia de su rival llegó después de que la Junta Directiva de la CEO rechazase la impugnación presentada por su candidatura por impagos de la asociación de Benito Iglesias, uno de los vocales de la lista de Marisol Nóvoa. Lois Babarro compareció al mediodía en el salón de plenos de la CEO con gran parte de su equipo para renunciar porque “no queremos formar parte de una institución que no representa nuestros valores” según señaló Lois Babarro, quien añadió que “después de lo que ha pasado no nos representa”. Babarro mostró un informe del secretario general de la CEO que certificaba que Benito Iglesias no estaba al corriente de pagos en el momento de presentar las candidaturas. También se refirió a dos informes jurídicos, uno de ellos de la propia CEO, en el que se le daba la razón a su impugnación sobre la lista de su rival.

Marisol Nóvoa salió elegida presidenta de la CEO en los próximos cuatro años tras un proceso electoral convulso. Tras ser proclamada, mostró su “satisfacción” por los resultados y declaró estar “ilusionada” por la etapa que hoy comienza.

Marisol Nóvoa comenzó su intervención pidiendo disculpas al empresariado ourensano por “la imagen poco edificante que trasladamos estos días” y agradeció el respaldo “de quienes votaron y quienes no lo hicieron”. La nueva presidenta de la CEO concluyó con un “recuerdo especial” a la figura de José Manuel Pérez Canal, ex presidente de la Confederación Empresarial y fallecido recientemente.