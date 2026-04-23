Marila empieza a coleccionar a los 7 años y hoy inculca a los niños de Ourense el amor por la filatelia: "coges un sello y hablas de cualquier tema"

Marila empezó a coleccionar desde los 7 años sellos, monedas y lápices por “la inquietud de un niño de juntar cosas, me gustaba verlos y me atraía la atención”.

Su primera colección fue el lenguaje de las flores y señaló en una entrevista en COPE Ourense que la guarda “con mucho cariño porque todo fue a mano”. Marila recordó que, en aquellos momentos, “tenía muchos sellos porque llegaban muchas cartas a casa con sus sellos pero hoy es difícil porque no llegan cartas a casa”. Con todo, indicó que “nosotros seguimos manteniendo que nos pongan sellos en las cartas para enviar”

Se inició como docente en el colegio Cardenal Cisneros en 1983, un centro educativo unido con la filatelia desde sus orígenes, en 1961, por Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas”.

Marila manifestó que en su casa tiene “habitaciones dedicadas a las colecciones” y montó colecciones temáticas que participaron en distintas exposiciones como “una de afiladores u otra de hórreos” porque “encuentras sellos de cualquier tema”. Su última colección se titula “Más allá del ojo”.

medalla de oro

Su pasión la lleva a unirse a la Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño en 1998, desde 2012 es vicepresidenta y recibió la Medalla de Oro el pasado año 2024.

Marila manifestó que la filatelia “está muy viva en Ourense y somos la cantera juvenil de España con más de una veintena de chicos que realizan actividades individuales o colectivos”. En una entrevista en COPE Ourense, aseveró que la filatelia es una “herramienta educativa” ya que “coges un sello y puedes hablar de cualquier materia”.