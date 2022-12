María Dibuja: "He visto lo que ha sufrido María Barrera y lo he visto de muy primera mano"

La concejala no adscrita del Concello de Ourense, María Dibuja, fue quien desveló en el pleno del Concello de Ourense la demanda judicial de la Intendente-Jefe de la Policía Local, María Barrera, contra el concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, por supuesto acoso laboral.





En una entrevista en Cope Ourense, María Dibuja indicó que “he visto lo que ha sufrido María Barrera y lo he visto de muy primera mano”. La edil no adscrita manifestó que se vivió una “situación esperpéntica” en el pleno tras el anuncio de la demanda judicial “mucha tensión porque el concejal de Seguridad Ciudadana tiene unas características personales muy particulares”





“Llegué a salir del pleno porque Telmo Ucha empezó a insultarme, llamarme ignorante y decirme que no tenía ni idea” señaló María Dibuja, quien añadió que “se metió con la Intendente y la medalla que le dieron, y se mofan y se ríen de ella”. Además resaltó que Telmo Ucha también es concejal de Igualdad y “no pierde ni un segundo en denostar a una compañera”.





“Fue un pleno dinamitado como siempre y por los de siempre y me ha costado mucho digerir lo vivido en este pleno pero ya he vivido alguna situación mala con los mismos personajes” indicó la edil no adscrita, quien concluyó que “conozco de primer mano cómo actúa este señor y ya he sufrido más su carácter”