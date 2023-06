Manuel Juliá distinguido este año como "Persoeiro de Honra" por el Consello Regulador de O Ribeiro

El conocido escritor y periodista Manuel Juliá, director de la Feria Nacional de Vino (FENAVIN) desde el año 2000, ha sido distinguido este año por el Consello Regulador de la DO Ribeiro como Persoeiro de Honra, un reconocimiento que recogerá el próximo 28 de junio durante la gala de entrega de los Premios DO Ribeiro en el restaurante A Carballeira de Santa Cruz bajo ellema “Un proxecto para as persoas”.





El presidente del Consello Regulador de la DO Ribeiro, Juan Casares, señaló que “FENAVIN ha sido capaz de posicionarse, no solo como la feria de vino más importante del Estado, sino también como el escaparate perfecto para mostrar toda la riqueza y variedad del sector”.