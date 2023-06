Manuel Cabezas continuará en el Concello de Ourense. Tras manifestar el pasado sábado tras la investidura de Gonzalo Jácome que “estoy en aquellas cosas en las que pienso que puedo hacer lo que pienso y, en este caso, no se ha hecho lo que pienso” y poner en el aire su intención de no continuar, el candidato popular mantuvo silencio durante estos días. En el primer pleno tras la investidura no asistió y fue el coordinador del grupo municipal del PP en el Concello de Ourense, Jorge Pumar, quien indicó que “Manuel Cabezas no va a dimitir y continuará como concejal”.