Manuel Baltar afirma que su objetivo personal no es presidir la Diputación

El presidente en funciones de la Diputación afirma que, en este momento, cualquier escenario es posible en la definición del nuevo gobierno municipal y de la Diputación de Ourense. Manuel Baltar se ha reunido con el líder de Democracia Ourensana con quien dijo que habló de la importancia de contar con estabilidad, proyectos y gente que sepa liderarlos.

Baltar no ha querido valorar la petición de Gonzalo Pérez Jácome sobre la contrapartida de darle al PP el gobierno de la Diputación si éste facilita el gobierno a Democracia Ourensana en el Ayuntamiento de Ourense: “Voy a hablar de realidades cuando se produzcan. Lo que voy a decir en este momento es que Ourense es lo que nos debe mover. Acabó una campaña electoral, hay un escenario de reparto de escaños, y los ciudadanos lo que han dicho es que nos pusiéramos de acuerdo los representantes de las fuerzas políticas para dotar de estabilidad a los gobiernos. Y yo soy más partidario de gobiernos de coalición que de gobiernos de minoría”.

Manuel Baltar tampoco ha querido señalar si piensa que, con las negociaciones que está llevando a cabo, puede llegar a ser, o no, presidente de nuevo de la Diputación Ourensana: “Ése no constituye un objetivo personal. Yo, sea o no presidente, voy a ser la persona más feliz del mundo. Tengo una familia encantadora, tengo un trabajo -soy profesional de la Administración Pública- y no voy a aventurar porcentajes. Aquí se está hablando de Ourense”.

El presidente en funciones de la Diputación ha señalado que "en el Ayuntamiento de Ourense y en la Diputación Provincial no se puede dar ni un paso atrás" y ha querido quitar importancia a la relación que ha tenido con Jácome durante los pasados años, en los que el líder de Democracia Ourensana le dedicó numerosos calificativos, no precisamente conciliadores o afectivos. Manuel Baltar dice que las elecciones del pasado mes de mayo han dado paso a un nuevo escenario: “Estamos hablando después de las elecciones, de unos resultados electorales, y ése es un nuevo escenario. Y la gran política, la política con mayúsculas, se construye pensando en qué cosas positivas puedes hacer y aportar, y no en historias pasadas. La grandeza de las personas también se mide en estos momentos”, ha declarado.