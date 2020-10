Manuel Álvarez afirma que Democracia Ourensana nunca reunió a su Asamblea

Manuel Álvarez responde al anuncio de su expulsión de Democracia Ourensana que ayer realizó Gonzalo Pérez Jácome, señalando que no ha recibido ningún burofax en el que se le comunique la medida, contradiciendo así la versión dada por Jácome.

En declaraciones a COPE Ourense, el concejal crítico de Democracia Ourensana, y vicepresidente de la formación política que lidera el actual alcalde de Ourense, asegura que en los 19 años de vida del partido éste nunca reunió a su Asamblea –que forman los cinco miembros fundadores, entre ellos él-, y considera ridículo que Jácome diga que se ha tomado la decisión de expulsarlo por “menoscabo a la imagen del partido”.

Manuel Álvarez considera que no hay razón para ello, y pone como ejemplo lo ocurrido con Juan Carlos Fasero, otro de los fundadores de DO, “que en 2003 se presentó a las elecciones municipales en la lista del PP de Arnoia, salió elegido concejal, y no se le abrió ningún expediente”.

El concejal crítico de Democracia Ourensana recuerda, por otro lado, que esta formación política tiene los días contados, pues el Ministerio del Interior ha activado el procedimiento para su extinción por incumplir desde su fundación, en junio de 2001, la adaptación de los estatutos a la legislación y no nombrar ningún cargo directivo.