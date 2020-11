Los vinos de Monterrei superan los 90 puntos en la prestigiosa Guía Penín

La última edición de la Guía Peñín ha reconocido con puntuaciones de 90 puntos y superiores a un total de 27 vinos de la Denominación de Origen Monterrei. La publicación reconoce un total de 68 vinos amparados con el selllo de garantía. Además de los 27 blancos y tintos que tienen entre 90 y 95 puntos (excelente), otros 39 han sido calificados como vinos muy buenos (entre 86-89 puntos).

Los vinos calificados como excelentes y muy buenos pertenecen a elaboradores como Pazo das Tapias, Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Ladairo, José Luis Mateo García (Quinta da Muradella), Crego e Monaguillo, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Fragas do Lecer, Gargalo, José Antonio Da Silva Pereira (Vinos Lara), Manuel Guerra Justo (Vía Arxéntea), Pazos del Rey, Quinta do Buble, Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo) o Terras do Cigarrón, entre otros.



La Guía indica que los blancos de Monterrei son “intensos y afrutados, sabrosos y fresco en boca, con un buen equilibrio alcohol-acidez”. Además, detalla que “los tintos jóvenes poseen un buen carácter frutal”, mientras que los tintos con crianza “empiezan a ganar peso en la zona gracias al buen equilibrio entre la fruta y los matices de la crianza”.



Estos resultados avalan “el excelente trabajo que se está realizando en nuestro territorio vitivinícola”, dijo esta tarde Lara Da Silva, presidenta del Consello Regulador, “donde los viticultores y bodegueros dan lo mejor de sí para elaborar cada año vinos de mejor calidad”.

Denominación de origen Monterrei

La de Monterrei es una de las cinco denominaciones de origen vinícolas gallegas. La conforman 27 bodegas del valle de Monterrei, que abarca los municipios de Verín, Monterrei, Vilardevós, Riós, Oimbra y Castrelo do Val. Los viñedos ocupan un total de 631 hectáreas de territorio en las que trabajan 382 viticultores.