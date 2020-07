Los vinos de Monterrei retoman las catas y promoción de la comarca de Verín

La última actividad promocional de la denominación de origen Monterrei, celebrada en A Coruña, ha contado con más de un centenar de profesionales procedentes de Ferrol Terra, Costa da Morte, Santiago y A Coruña. Durante dos turnos, y bajo el lema “La más atlántica de las continentales y la más continental de las atlánticas”, hosteleros, sumilleres, distribuidores, enófilos, profesores de hostelería de los IES de A Coruña, Santiago y Pondedeume, pudieron descubrir las peculiaridades de los vinos de Monterrei.

En esta iniciativa recibieron información sobre las características edafoclimáticas -suelo y clima-, variedades de uva, tipologías de vino, proceso de elaboración de los mismos o importancia de la viticultura en la historia y economía de la comarca. Además, degustaron los tintos y blancos de las bodegas: Ladairo, Pazos del Rey, Gargalo, José Antonio Da Silva Pereira (Vinos Lara), Quinta do Buble, Terras do Cigarrón, Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Fragas do Lecer, Manuel Guerra Justo, Tabú, Franco Basalo, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Trasdovento, José Luis Gómez Ibáñez (Valderello), Crego e Monaguillo, Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo), Pazo de Valdeconde, Castro de Lobarzán, Manuel Vázquez Losada, Terrae Monterrei (Adegas Terrae) y Triay Adegas de Oímbra.

Para el desarrollo de esta actividad se han implementado las pautas y recomendaciones preventivas para eventos, congresos y ferias de la guía editada por el ISSGA (Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia). Para ello, y con el objeto de garantizar las medidas higiénico-sanitarias, se han reducido el aforo y horarios, se ha incrementado la distancia entre las mesas, y las aguas eran de uso personal (así como las escupideras individuales); se ha facilitado mascarillas y gel hidroalcóholico en todas las mesas a disposición del público asistente.

La iniciativa se enmarca dentro del ciclo de acciones promocionales realizadas por la denominación para este 2020, que permitirá que los vinos de Monterrei visiten ciudades como Vigo, Bilbao, Santander o Barcelona.