Los vinos de Monterrei, protagonistas de "Experiencia Verema Alicante"

La Denominación de Origen Monterrei ha concluido su participación en la ‘Experiencia Verema Alicante’, con un enorme éxito de asistencia de público al espacio de la entidad. Durante toda la jornada, más de un centenar de asistentes han visitado el área de Monterrei para descubrir las tipologías de vinos, características edafoclimáticas, variedades de uva, historia y patrimonio vitivinícola; además de poder degustar los vinos de las bodegas participantes en la iniciativa: Ladairo, Pazos del Rey, Gargalo, Castro de Lobarzán, Crego e Monaguillo, Quinta do Buble, Terras do Cigarrón, Triay Adegas de Oímbra, Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Fragas do Lecer, Manuel Guerra Justo (Vía Arxéntea), Abeledos, Pazo de Valdeconde, Tabú, Franco Basalo, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Trasdovento, Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo), Manuel Vázquez Losada y Manuel Regueiro García.

Entre los asistentes al espacio de Monterrei se encontraban representantes de los restaurantes La cuina de Nico, Maillard, Monastrell, El Xato i Cristina Figueira, Mauro, El Racó d´Anna, Perro Negro, Nou Arcos, Alba, La Teja Azul o La Cava Aragonesa. Así como de Vinum Enoteca, Grupo Gastronou, Yavino Club; de empresas de distribución como Tres lemures beben vino, De Jesús, Codile, Exclusivas Uriarte, Exclusivas Ramírez, e integrantes de la Asociación de Sumilleres de la provincia de Alicante, Escuela de Cata de Alicante o panel de cata de Verema, entre otros.

“Se trata de tercera acción promocional que llevamos a cabo con Verema en este año”, destaca la presidenta del C.R.D.O. Monterrei, Lara Da Silva, “y tras visitar Valencia y Santander, decidimos estar presentes también en Alicante, ya que este salón nos permite presentar nuestros vinos a un amplio target, desde el canal Horeca, hasta la distribución, sin olvidar el consumidor final. Además nuestra participación ayuda a reforzar la presencia de Monterrei en el mercado alicantino, un mercado incipiente entre los últimos análisis de la D.O. y que, por tanto, abre nuevas oportunidades de venta de producto a las bodegas participantes”