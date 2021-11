Los vinos de Monterrei se promocionarán en la Mariña lucense

Cuarenta marcas de vinos de la Denominación de Origen Monterrei formarán parte de un Túnel del Vino, que se llevará a cabo en la Mariña Lucense el próximo 22 de noviembre. El Parador de Ribadeo será el escenario de esta nueva acción promocional, dirigida al distribuidores, hosteleros, sumilleres, docentes y alumnos de centros de hostelería, entre otros.

Extremando las medidas higiénico-sanitarias exigidas, se mostrará a los participantes de dicha iniciativa cuestiones como tipologías de vinos, variedades de uva, características edafoclimáticas o historia vitivinícola del territorio.

Asimismo podrán descubrir el producto que se elabora en la denominación, de la mano de las 21 bodegas que participan en esta acción: Ladairo, Pazos del Rey, Pazo das Tapias, Gargalo, Castro de Lobarzán, José Antonio Da Silva Pereira (Vinos Lara), José Luis Gómez Ibáñez (Valderello), Crego e Monaguillo, Quinta do Buble, Terras do Cigarrón, Triay Adegas de Oímbra, Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Fragas do Lecer, Manuel Guerra Justo (Vía Arxéntea), Abeledos, Tabú, Franco Basalo, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Trasdovento, Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo) y Manuel Vázquez Losada.

Para participar en el Túnel de Vino de la D.O. Monterrei na Mariña Lucense será necesario confirmar asistencia en el teléfono 678 577 933 o info@paadin.es, ya que las plazas son limitadas.

Sobre la D.O Monterrei

La de Monterrei es una de las cinco denominaciones de origen vinícolas gallegas, con viñedos en los municipios de Verín, Monterrei, Vilardevós, Riós, Oimbra y Castrelo do Va, que ocupan un total de 656,7 hectáreas de territorio, en las que trabajan 365 viticultores.