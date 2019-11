Los vinos de Monterrei se promocionarán en Asturias

La denominación de origen Monterrei realizará el próximo martes un túnel del vino en Oviedo, dirigido a sumilleres, profesionales de hostelería y restauración, medios de comunicación, profesores y alumnos de escuelas de hostelería. Durante un par de horas, podrán descubri las peculiaridades de los vinos de la comarca de Monterrei, conocer la historia y tradición vitivinícola de la denominación, recibir información sobre las variedades de uva, tipología de vinos, lagares rupestres, o características de suelo y clima, entre otras cuestiones.

Después de la parte teórica, los asistentes a esta iniciativa promocional podrán degustar tintos y blancos, que se elaboran en la denominación, de la mano de las 21 bodegas que formarán parte del túnel: Ladairo, Pazos del Rey, Gargalo,Vinos Lara, Terras do Cigarrón, Tapias Mariñán, Fragas do Lecer, Manuel Guerra Justo, Tabú, Franco Basalo, Alba Al-Bar, Trasdovento, Valderello, Crego e Monaguillo, Quinta Soutullo, Pazo de Valdeconde, Quinta do Buble, Abeledos, Castro de Lobarzán, Pazo das Tapias y Triay Adegas de Oímbra.

“Esta iniciativa promocional permitirá acercar al público ovetense el territorio y producto que se elabora en Monterrei”, dijo hoy la presidenta del CRDO. Monterrei, Lara Da Silva. Esta iniciativa se encuentra dentro del ciclo de acciones realizadas por la D.O. Monterrei, para este 2019, y que ya ha llevado los vinos a ciudades como Madrid, Coruña, San Sebastián, Santiago de Compostela, Bilbao o Ciudad Real, entre otras.