Los vinos de Monterrei se promocionan en el "Espai Verema" de Valencia

Los vinos de la Denominación de Origen Monterrei formarán parte del ‘Espai Verema’, que se celebrará el próximo viernes, día 25, en Valencia. La cita está destinada a profesionales del canal HORECA (restauración, sumillería, distribución, importadores, etc.), amantes del vino y usuarios de Verema.

La jornada promocional se celebrará de 12:00h a 21:00h y permitirá acercar los vinos de Monterrei al público valenciano.

En ella, los visitantes podrán conocer, in situ, las elaboraciones de las siguientes bodegas inscritas en el Consello Regulador: Ladairo, Pazos del Rey, Gargalo, Castro de Lobarzán, Crego e Monaguillo, Terras do Cigarrón, Triay Adegas de Oímbra, Terrae Monterrei (Adegas Terrae), Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Fragas do Lecer, Manuel Guerra Justo (Vía Arxéntea), Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Trasdovento, Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo) y Manuel Vázquez Losada.

Además de conocer las características del territorio (suelo, clima y variedades), historia y patrimonio vitivinícola, o la tipología de vinos, entre otras cuestiones.

El evento que se celebrará en el Hotel Balneario Las Arenas contará con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias. Se trata del primer evento ‘Verema’ al que asiste la D.O. Monterrei en este 2022, que repetirá participación, en las próximas experiencias que se programen a lo largo de este año.